Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin kimin sayesinde bu duruma geldiğini unutarak ‘gücünün ve ekonomisinin tadını çıkardığını’ belirtti ve Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere olan katkısını hatırlattı.

Duma resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre Volodin, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere olan katkısını hatırlattı ve tarihi yeniden yazmamaları konusunda uyardı.

Volodin’in sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, “ABD gücünün ve ekonomisinin tadını çıkarıyor. Gerçekten de çok şeyi başardılar. Fakat soru şu, bu kimin sayesinde oldu? Sovyet askerleri olmadan kazanmanın imkansız olduğu bu savaşta Sovyetler Birliği'nin katkısına değer veriyorlardı. Bunu hem (eski İngiltere Başbakanı Winston) Churchill, hem de (eski ABD Başkanı Theodore) Roosevelt söylemişti. Fakat zafer gelir gelmez ve durum iyileşir iyileşmez tarihi yeniden yazmaya başladılar” denildi.

Volodin, “Bu nedenle kendi tarihimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gelişmenin ve geleceğe bakmanın ancak nesillerin sürekliliği ve yaşlılara duyulan saygıyla mümkün olduğuna, ‘diğer şeylerin yıkıcı olduğuna’ dikkat çeken Volodin, bu nedenle ‘beyaza siyah demeye’ çalışan Avrupa ülkelerinin sonuçta zarar görecek taraf olacaklarını vurguladı:

“Devleti yalanlar üzerine kuranlar, tüm bunların uzun sürmeyeceğini anlamalı.”

Yabancı politikacılara ekonomi ile tarihsel hafızayı karıştırmamaları çağrısında bulunan Volodin, “Ekonomik ilişkilerin farklı, tarihsel hafızayı koruma meselelerinin ise tamamen farklı olduğunu anlamalılar. Ve eğer bu şekilde davranacak olurlarsa, bu gelecekte ilişkilerimizi onarılamaz bir şekilde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.