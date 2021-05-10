Ukrayna’da Zafer Günü ile ilgili sokak röportajı yapan Ruptly muhabirini dövdüler

Sputnik ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna’da sokaktan geçen kişilere, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı 9 Mayıs Zafer Günü ile ilgili düşüncelerini sorması nedeniyle Ruptly muhabirinin milliyetçiler tarafından dövüldüğünü söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, “Ukrayna’daki milliyetçiler, Ruptly’den muhabirimizi dövdü. Olay muhabirin yoldan geçen kişilere Zafer Günü ile ilgili düşüncelerini sormasının ardından gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Simonyan, Ukrayna’da şu an Rusya ile bağlantılı basın kuruluşlarında çalışmanın tehlikeli olduğunu, bunun özellikle de Zafer Günü’nde tehlike arz ettiğini vurguladı.