Navalnıy’ı tedavi eden Sibiryalı doktor, ormanda kayıplara karışmasının ardından bulundu

Rus blogger Aleksey Navalnıy’ı, geçen sene bir iç hat uçuşu sırasında fenalaşması sonrası tedavi eden Sibiryalı doktor, avlanmaya gidip üç günden beri haberinin alınamaması ardından canlı olarak bulundu.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 2 bin 200 kilometre doğusunda yer alan Omsk bölgesinin yetkilileri, buradaki devlet hastanesinin eski baş hekimi Aleksandr Murahovskiy’in, kendisini arama çalışmaları devam ederken kendiliğinden bir köyün yakınlarında ortaya çıktığını açıkladı.

Yetkililer, Sibiryalı doktorun genel durumunun iyi göründüğünü, şimdiyse her şeyin yolunda olduğundan emin olabilmeleri için muayeneden geçirileceğini söylediler.

Omsk Polisi, Doktor Murahovskiy’in ormanda yer alan bir avlanma kampını arazi aracı ile 7 Mayıs’ta terk ettiğini, bu zamandan beri de kendisinden haber alınamadığını belirtmişti.

Doktoru arama çalışmaları o zamandan beri acil durum servisleri, insansız hava araçları, helikopterler ve gönüllüler tarafından sürdüdüldü.

Rus blogger Navalnıy’ın Sibirya’daki bir iç hat uçuşu sırasında zehirlendiği şüphesi ile Omsk Hastanesi’ne kaldırıldığı dönemde, Murahovskiy bu hastanenin baş hekimiydi. Daha sonra Omsk Bölgesi Sağlık Bakanlığı’nın başına getirilmişti.