Putin: 21.5 milyon vatandaşımız koronavirüs aşısı oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde şimdiye dek 21 milyonu aşkın kişinin koronavirüs aşısı olduğunu belirtti. Ayrıca, aşı olmasını takiben kendisinin vücudunda da koronavirüse karşı iyi oranda antikor geliştiğini söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi’de gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı yaygın aşılama programının Rusya’da çok iyi sonuçlar verdiğini belirtti ve vatandaşlara aşı olma çağrısını yaptı. Putin, “21.5 milyon vatandaşımız aşı olmuş durumda. Ülke genelinde sonuçlar çok iyi. Daha yaptığım açıklamalarda olduğu gibi vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşı olmaya çağırıyorum” dedi.

Rusya lideri ayrıca, kendisine dün yapılan antikor testinin pozitif sonuç verdiğini, aşı sayesinde vücudunda koronavirüse karşı iyi oranda antikor geliştiğini kaydetti.

“Uzmanların değerlendirmelerine göre (koronavirüsün yayılımı açısından) ülkemizde stabil durumdayız. Artışın gözlemlenmediği plato dönemindeyiz” diye devam eden Rusya Devlet Başkanı, “Bu nedenle (koronavirüse karşı) aktif bir biçimde test yaptırmalı ve aşı olmalıyız. Bunlar, pandemi ve sonuçlarını bertaraf etmenin iki çok önemli unsuru” vurgusunu yaptı.

Rusya vatandaşlarına ayrıca, kapalı alanlarda tıbbi maske kullanma zorunluluğu gibi kurallara uyma çağrısı da yapan Putin, “Ancak bu şekilde bizi başarı bekleyebiliriz. Başarılı olacağımızdan ise şüphem yok” ifadesini kullandı.

Rusya’da kendi geliştirdiği koronavirüs aşıları ile yaygın aşılama programı ocak ayı ortasından beri devam ediyor. Program kapsamında şu an için viral vektör aşısı Sputnik V ve bir peptid aşısı olan Epivakkorona kullanılıyor.

Sputnik V aşısı, yapılan bir anlaşma ile Türkiye’ye de tedarik edilecek.