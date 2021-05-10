Eksi 80 derecede ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü

İkinci Dünya Savaşı’nın Sovyet kahramanlarını anmak amacıyla Rusya ve dünyanın birçok yerinde düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü, hava sıcaklığının -80 santigrat derece olduğu Antarktika’da da yapıldı.