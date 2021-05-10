Eksi 80 derecede ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü

Rusya’nın Antarktika’daki ‘Vostok’ araştırma istasyonu ekibinden 6 kişi -80 derecede ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yaptı.
The 🙏 #ImmortalRegiment is a truly global movement that knows no bounds!— Russia 🇷🇺 (@Russia) May 10, 2021
On #May9 Russian polar explorers at the Vostok station in Antarctica marched with the portraits of their heroic forefathers who fought the Nazis in #WWII at a whooping -80 degrees Celsius🥶 pic.twitter.com/mqXVM2kxAm
Grup, savaşta yaşamını yitiren Sovyet vatandaşlarının fotoğraflarını taşıdı.
‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü, pandemi nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
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