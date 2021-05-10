Putin, Soçi’de oynanan Buz Hokeyi Gece Ligi'nin gala maçında sahaya çıktı

Soçi kentindeki Bolşoy Buz Sarayı'nda düzenlenen ‘Buz Hokeyi Gece Liginin’ 10. yıldönümü festivalinin gala maçına katılan Rus lider Putin, bu tür maçlarda geleneksel olarak giydiği 11 numaralı kırmızı formasıyla sahaya çıktı.

Soçi’de gerçekleşen dostluk karşılaşmasında Putin’in de yer aldığı ‘Hokey Efsaneleri’ ile ‘Buz Hokeyi Gece Ligi Milli Takımı’ karşı karşıya geldi. Rus liderin takım arkadaşları arasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, müzisyen İgor Butman ve milli buz hokeyi sporcuları yer aldı.

'Sporcular, milyonlarca insan için harika bir örnek'

Maçın öncesinde taraftarlara seslenen Putin, “Buz Hokeyi Gece Ligi’nin onuncu yıldönümü münasebetiyle hepinizi kutlarım” diye konuştu. Rus lider, lig üyelerinin hayatlarını daha canlı, daha ilginç, daha güzel ve daha anlamlı hale getirdiklerini, aynı zamanda sporcuların milyonlarca insan için harika bir örnek oluşturmakla birlikte hayatlarını uzattıklarını, onu daha iyi, daha anlamlı kıldıklarını sözlerine ekledi.

Milyonlarca seyirci için tasarlanan bu çalışmaya katılan dünya ve Rus buz hokeyinin yıldızlarına teşekkür eden Putin, ayrıca daha önce ikili görüşme gerçekleştirdiği ve bu etkinliğe konuk olarak katılan Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Rene Fasel’i selamladı.

Putin son olarak Aralık 2019'da Buz Hokeyi Gece Ligi’nin Kızıl Meydan'da düzenlenen dostluk maçında yer almıştı.