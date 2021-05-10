Rus Su-27 avcı uçaklarından Karadeniz’de Fransa’ya ait Mirage 2000 jetlerine önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Su-27 avcı uçaklarının Karadeniz’in hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan Fransa Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 jetlerine refakat etmek üzere havaya kaldırıldıkları belirtildi.

Açıklamada, “10 Mayıs tarihinde Rusya hava sahası kontrol araçları tarafından, Karadeniz’in tarafsız hava sahasında Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan hava hedefleri tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya Federasyonu sınırının ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava ve hava savunma kuvvetleri birliğine ait Su-27 avcı uçaklarının havaya kaldırıldığının vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:





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