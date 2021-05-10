Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi’nde evlerinden zorla çıkarılmasını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail ilişkilerindeki ani kötüleşmeyi ve Doğu Kudüs’te, özellikle Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin tehlikeli biçimde artmasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki evlerinden zorla çıkarılmasını kınayan bakanların, bu çatışmanın tüm taraflarını itidal sergileyerek Ramazan’da durumu daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Lavrov ve Çavuşoğlu’nun ayrıca Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’ye sevkiyatı ve Türkiye’de üretiminin organizasyon olasılığını değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının, Dağlık Karabağ’daki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik çabaları sürdürmenin önemini kaydettiği belirtildi.