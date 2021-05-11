Kremlin: Rusya'nın Colonial Pipeline saldırısına hiçbir ilgisi yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Amerikan yakıt boru hattı şirketi Colonial Pipeline'a hacker saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Colonial Pipeline'a saldırıda kullanılan virüs yazılımın Rusya'da bulunabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Rus medyasına konuşan Peskov, "Rusya'nın bununla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Moskova’nın bu konuda Washington ile işbirliğine hazır olup olmadığı sorusuna, "ABD siber suçla mücadelede iş birliği yapmayı reddediyor" dedi.