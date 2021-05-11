Rusya'da pamuklu çubuklar ve plastik sofra takımı yasaklanabilir

Rusya hükümetinin tarım ve çevre işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, önümüzdeki birkaç yıl içinde pamuklu çubukların ve tek kullanımlık sofra takımlarının yasaklanabileceğini açıkladı.

Abramçenko, ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine yaptığı açıklamada, "Halihazırda hükümet, tek kullanımlık sofra takımları, pamuk çubukları ve pipetler dahil geri dönüştürülemeyen ve geri dönüşümü zor plastikleri yasaklama girişimi üzerinde aktif olarak çalışıyor. Tüm uygar ülkeler bu yoldan gidiyor. Rusların büyük kısmı zaten geri dönüştürülemeyen malzemelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaları ve atık ayrıştırma fikrini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, "Atık ayrıştırmaya geçişin başarılı olması için devlet vatandaşlara buna uygun altyapı sağlamalı, özellikle ayrı tanklara sahip konteyner platformları sağlamalı. Vatandaşların da atık ayırmaya yönelik tutumunu değiştirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Abramçenko, "Plastik sofra takımları ve pamuklu çubuklar yasaklandıktan sonra sanayi hızla çevre dostu ürünlere geçiş yapabilecek" dedi.