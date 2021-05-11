Rusya’da ateş açılan bir okulun içinde patlama: İlk bilgilere göre 7 ölü var

Kazan’da kimliği belirsiz iki kişi bir okula ateş açtı. Bölge Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü de “Okul binasında bir patlama meydana geldi, yoğun duman olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte olayda 6 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü bilgisi verildi. Acil durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri saldırının arkasında olduğundan şüphelenilen bir genci gözaltına aldı” dedi.