Roskomnadzor, Google’dan RT’nin YouTube kanalına yönelik engellerin kaldırılmasını talep etti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Google yönetimine Russia Today’in (RT) YouTube kanalına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti. Açıklamaya göre, RT’nin içerikleri sıklıkla engelleniyor.

Roskomnadzor’un açıklamasında, “Daha önce ünlü Rus virolog Dmitriy Lvov’la olan röportaj da dahil olmak üzere, RT’nin YouTube kanalındaki birçok içerik engellendi. Bununla birlikte Kovid-19 ve sonuçlarıyla ilgili yanlış bilgi yaymak bahanesiyle videoların yayınlanması ve canlı yayın yapılması imkanlarında da kısıtlamaya gidildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bu tür eylemlerle özgür bilgi paylaşımı, bilgiye engelsiz erişimle ilgili başlıca ilkelerin ihlal edildiği belirtildi.

“Tüm kısıtlamaların en kısa zamanda kaldırılması ve nedenlerinin açıklanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, YouTube yönetiminin Rus basın kuruluşlarına ait kanallardaki içerikleri birtakım bahanelerle sansürlediği vurgulandı.

Roskomnadzor’a göre, bu yıl dört ayda Rus basınına ait 5 hesap ve 10 içerik engellendi. En sık da Russia Today’in resmi hesapları ve içerikleri engelleniyor.