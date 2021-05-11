Macaristan, Sputnik V aşısının sevkiyatının tamamlandığı ilk Avrupa ülkesi oldu

Rusya, Macaristan’a Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının anlaşmada öngörülen miktarın son bölümünün sevkiyatını gerçekleştirdi. Macaristan böylelikle belirlenen aşı miktarının tamamının gönderildiği ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya’nın Budapeşte Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Macaristan arasında 22 Ocak tarihinde imzalanan anlaşmada öngörülen Sputnik V aşısı miktarının son partisinin sevkiyatı bugün gerçekleştirildi.

Rusya anlaşmadaki sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirdi.

Macaristan’ın Sputnik V aşısını onaylayan ilk Avrupa ülkesi olduğu hatırlatılan açıklamada, “Macaristan aynı zamanda anlaşmada öngörülen miktarın tamamını teslim alan ilk Avrupa ülkesi de oldu” ifadelerine yer verildi.

Slovakya: Sputnik V ile aşılama önümüzdeki günlerde başlayabilir

Slovakya'dan da Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin bir açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı İgor Matoviç, ülkede önümüzdeki günlerde Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile toplu aşılamaya başlanabileceğini söyledi.

Slovakya Başbakan Yardımcısı İgor Matoviç, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ülkede vatandaşların koronavirüse karşı Rus Sputnik V ile aşılanmasına önümüzdeki hafta başlamayı planladıklarını belirtti.

Matoviç, “Önümüzdeki günlerde, Macaristan'daki OMCL laboratuvarında elde edilen mükemmel test sonuçlarının ardından ve her türlü engelden 3 ay sonra, Sputnik V aşısı ile aşılama Slovakya'da başlayacak. Hafta sonu, aşının OMCL laboratuvarındaki testinin ardından Rus tarafı ile anlaştım, aşıların başlamasını kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen Rus Sputnik V aşısı, toplam nüfusu 3.2 milyardan fazla olan 64 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

Sputnik V aşısı şu anda Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti (Bosna Hersek entitesi), Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya, Angola, Cibuti, Kongo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Laos, Irak, Kuzey Makedonya, Kenya, Fas, Ürdün, Namibya, Azerbaycan, Filipinler, Kamerun, Seyşeller, Mauritius, Vietnam, Antigua ve Barbuda, Mali, Panama, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Türkiye ve Arnavutluk tarafından tescil edilmiş durumda.