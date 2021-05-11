Lavrov: Putin-Biden zirvesinde ana gündem maddesi stratejik istikrar olmalı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerle bir araya gelen Lavrov, taraflar arasındaki mutabakat süreci devam eden Putin-Biden görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Özellikle Washington'un tüm silah kontrol mekanizmalarını tutarlı bir şekilde yıktığı ve geriye sadece Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) kaldığı bir dönemde, elbette diyaloğa ihtiyaç var. ABD'li meslektaşlarımıza Putin-Biden görüşmesinin gündeminin belirlenmesi gerektiğini söyledik. Bize göre stratejik istikrar konuları ana gündem maddeleri olmalı" dedi.

Stratejik istikrar konularının bu konular üzerinde doğrudan etkiye sahip istisnasız tüm faktörler, saldırı ve savunma sistemleri de dahil istisnasız tüm sistemler dikkate alınarak ele alınmasını önerdiklerini söyleyen Lavrov, "İlk izlenimlere göre ABD'liler, stratejik istikrarla ilgili tartışmaların gündemini ciddi şekilde daraltmak, bu alandaki durum üzerinde önemli etkiye sahip tüm faktörleri müzakerelere dahil etmemek istiyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya-ABD zirvesiyle ilgili birçok belirsizliğin bulunduğunu ve Moskova'nın görüşmeyi gerçekleştirme imkanını incelemeye devam ettiğini kaydetti.

"ABD'li meslektaşlarımızın nasıl hareket etmek istediğini, atılacak adımların sırasını nasıl planladıklarını anlamak isteriz, bunu onlara sorduk ancak yanıt alamadık. Önce liderlerin herhangi bir hazırlık yapılmadan buluşmasını ve gelecekte yapılacak çalışmaların ana hatlarını belirlemesini önerdiler, daha sonra zirveden önce uzmanların buluşmasının daha iyi olacağını belirttiler" diye devam eden Lavrov, dolayısıyla birçok belirsizliğin bulunduğunun altını çizdi.