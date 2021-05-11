Guterres: BM, çalışanlarını Rus Sputnik V ile aşılamayı planlıyor

Rus Sputnik V aşısının kullanımı için Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) onayını beklediklerini belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sputnik V'yi onaylayan ülkelerdeki BM personelinin halihazırda bu aşıyla aşılandığını kaydetti.

Rus basınına konuşan Guterres, “Her şeyden önce, özellikle Rusya Federasyonu'ndaki birçok BM personeli Sputnik V aşısı ile aşılandı. Kendimizin de bu aşıyı kullanma imkanı olsun istiyoruz, ancak BM'nin çalışmaları açısından gerekli olan DSÖ’nün onayını bekliyoruz” dedi.

Çalışanlarına, kullanıldığı ülkelerde Sputnik V aşısı ile aşılanmalarını tavsiye ettiklerine vurgu yapan BM Genel Sekreteri, “Elbette, Sputnik V’nin kullanıldığı ülkelerde çalışan BM personelini bu aşıyla aşılanmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şu ana kadar 64 ülkede onaylanmış durumda.

Daha önce, DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, Rus Sputnik V aşısının güvenliği ile ilgili değerlendirme sonuçlarının haziran sonu ya da temmuz ayında açıklanabileceğini belirtmişti. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V aşısını inceleme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, aşı AB ülkelerinde kullanılmaya başlanacak. Macaristan ve Slovakya, Sputnik V’nin kullanımını onaylayan ilk Avrupa ülkeleri olmuştu.