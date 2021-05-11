Duma Başkanı Volodin: Farklı ülkelerden vekiller, Sputnik V aşısı olmak için Rusya'ya geliyor

Alman Sol Parti milletvekili Diether Dehm'in dün Moskova'da Sputnik V aşısı olması hakkında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlayan Volodin, "Bunun ilk vekil olmadığı bir sır değil. Geçen yıldan beri farklı ülkelerden vekiller buraya gelerek aşı oluyor" dedi.

Volodin, Rusya'da Sputnik V aşısı yaptıranlar arasında bir Alman vekil daha bulunduğunun altını çizdi.

Aşı meselesinin bir 'siyaset ve büyük para' meselesi olduğunu kaydeden Volodin, "ABD kendi aşısını dayatmaya çalışıyor ve sadece Rus aşısı değil, örneğin Çin aşısı da dahil olmak üzere diğer aşıların pazara girmesini engellemek için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Volodin, Batılı ülkelerin Rusya'nın bilimsel alandaki geliştirmelerini gördüğünü ve bunları engellemeye başladığını ekledi.

Dehm, dün Moskova’da Sputnik V aşısıyla Kovid-19’a karşı aşılanmıştı. Dehm, aşı yapıldıktan sonra, “Kendimi iyi hissediyorum. Her şey iyi, çok sağ olun” diye konuşmuştu.