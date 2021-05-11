Rus yapımı ilk insansı robot Fedor’un geliştiricileri, uzay yürüyüşü için bir robot geliştirecek

Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robotu Fedor’u geliştiren ‘Androidnaya Tehnika’ Bilimsel Üretim Kuruluşu, uzay yürüyüşü için bir robot geliştireceklerini belirtti.

Androidnaya Tehnika tarafından bugün yapılan açıklamada, "Androidnaya Tehnika’ Bilimsel Üretim Kuruluşu ve RKK Energiya Roket ve Uzay Şirketi, mart sonunda, yeni nesil robotik sistem oluşturmakla ilgili bir sözleşme imzaladı. Robotik sistem, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (veya gelecekteki Rusya Uzay İstasyonu’nda) kullanılacak ve istasyonun dış yüzeyindeki çalışmaları yürütecek” ifadesine yer verildi.

Projenin 2025’te hayata geçirilmesi planlandığı belirtilen açıklamada, “İlk aşama, 2022 Şubat sonunda tamamlanacak. Testin ilk aşaması için bir prototip bilimsel ekipman üretilecek” dendi.

Halihazırda kozmonot robotun dış görüşü, bileşenleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetleme protokolleri üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Robotun hem uzay istasyonundan hem de Dünya’dan kontrol edileceği kaydedilirken yeni robotun tasarımında, Fedor robotuyla çalışan kozmonotların yorumları da dikkate alınacak.

Rus yapımı ilk insansı robot Fedor, Ağustos 2019’da Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmiş ve planlanan deneyler tamamlandıktan sonra eylül ayında aynı araçla Dünya’ya geri dönmüştü.