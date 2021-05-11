Rusya’da 8 bin 115 vaka daha tespit edildi

Rusya genelinde sağlıklarına kavuşarak hastaneden taburcu edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 9 olduğu bilgisini paylaşan Merkez, 329 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 896 bin 842’ye ulaştığı aktarılırken 113 bin 976 hastanın hayatını kaybettiği, 4 milyon 509 bin 916 hastanın iyileştiği kaydetti.