Kırım'da silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da uluslararası terör örgütü üyesi olan bir kişinin silahlı direniş gösterirken etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FSB Kırım İdaresi'nden yapılan açıklamada, "FSB ve Rosgvardiya özel hareket timlerinin desteğiyle, ismi arama listesinde yer alan uluslararası terör örgütü üyesini gözaltına almayı amaçlayan bir operasyon düzenlendi. Simferopol kentinde düzenlenen operasyon sırasında, zanlı FSB görevlilerine ateş açarak silahlı direniş gösterdi. Çıkan çatışmada militan etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Soruşturma Komitesi Kırım İdaresi, ceza davası açma konusunu değerlendiriyor" denildi.