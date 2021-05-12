Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya ordusunda 800 binden fazla askere aşı yapıldı

Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, "Bugün itibarıyla bakanlık tarafından 850 bin doz Sputnik V aşısı alındı ve 800 binden fazla askere aşı yapıldı. Birliklerde aşılama süreci devam ediyor" dedi.

Aşılamanın Rusya ordusuna bağlı birliklerde salgın durumunun kötüye gitmesinin önüne geçtiğini belirten Şoygu, askeri personel, onların aile bireyleri ve sivil memurlarla yürütülen aşılamanın gerekli olduğuna dair açıklayıcı çalışmalara devam edilmesi talimatı verdi.

20 Nisan'daki açıklamasında Şoygu, 650 binden fazla askerin, aile bireyinin ve sivil memurun aşılandığını ifade etmişti.