Kazan’daki katliam hakkında bilinenler: 'Kapıyı iyiden iyiye zorladı'

175 no.lu Ortaöğretim Okulu’nun eski öğrencisi İlnaz Galyaviev’in okulda yaptığı katliamda 7’si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Canlı olarak tutuklanan saldırganın sorgulaması sürüyor.

Saldırı ilk ders sırasında gerçekleşti

İlk silah sesleri saat 9’dan sonra duyuldu. Roman adındaki 6. sınıf öğrencisi, (haberdeki isim değiştirildi) Sputnik’e açıklamasında şunları anlattı:

“08.55’te 3. kattaki sınıfta matematik dersimiz başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarıda gürültü başladı. Çöp kamyonunun geldiğini düşünerek pencereden dışarıya bakmaya çalıştık, fakat öğretmenimiz yerlerimize oturmamızı söyledi.”

Okul müdürünün genel anons yaparak tüm öğretmenlere odaları kilitleyip hiç kimseye kapıyı açmamaları çağrısında bulunduğunu anlatan Roman, şöyle devam etti:

“Sınıfın uzak köşesinde masaların altına saklandık, yaklaşık 10 dakika sonra duvarları sarsan güçlü bir patlama sesi geldi. Sonradan birinci kattaki 1G sınıfının yakınında bomba patladığını söylediler. Patlamadan hemen sonra birileri kapımızı iyiden iyiye zorladı, fakat biz açmadık, birkaç saniye sonra da koridorda ateş etmeye başladılar. Kapımız bir kez daha çalındığı zaman ise iyice korkuya kapıldık.”

İkinci kez kapıyı çalan kişinin özel operasyonlar biriminden (OMON) bir polis olduğunu kapının altından içeriye sürülen kimlikten anladıklarını anlatan Roman, daha sonra herkesin önce koridora, ardından acil çıkışlardan dışarıya çıkarıldığını ifade etti.

Üçüncü katta olan bir kız öğrenci ise, “Odada keskin barut kokusu vardı. Bu birkaç dakika böyle sürdü, sonra polisler geldi. Bizi dışarıya çıkardılar ve okuldan olabildiğince uzaklaştırdılar. Katilin henüz gözaltına alınmadığını ve pencerelerden ateş edebileceğini söylediler” diye anlattı.

Kız öğrencinin anlattıklarına göre önce her ihtimale karşı öğrenciler, iki saldırgan olduğu konusunda uyarıldı, ancak daha sonra kolluk kuvvetleri bu bilgiyi doğrulamadı.

‘Herkesten nefret ediyorum’

Ön belirlemelere göre katliam 19 yaşındaki İlnaz Galyaviev tarafından gerçekleştirildi. Galyaviev gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde hücrenin parmaklıklarına bağlandı. Ağda yayınlanan videoya bakılacak olursa saldırgan bir türlü sakinleşmedi ve yaptıklarından herhangi bir pişmanlık da duymuyor.

Galyaviev’in 175 no.lu Ortaöğretim Okulu’nda 9. sınıfı tamamladığı, 2017’de ise yerel kolejde eğitimine devam ettiği öğrenildi. Aynı kolejin farklı bir sınıfında eğitim gören Viktoriya (ricası üzerine ismi değiştirildi), “O çok sessiz, sakin ve az konuşan biriydi. Derslerinde iyi idi, ödevler konusunda bana sık sık yardım ederdi. Yardım etmeyi asla reddetmezdi” diye anlattı.

Galyaviev’in kapalı biri olduğunu dolaylı olarak gösteren bir farklı gerçek ise, okuldaki birçok kişinin adını tamamen unutmuş ve ancak fotoğrafını gördükten sonra hatırlamış olması.

175 No.lu Ortaöğretim Okulu’nun mezunlarından Ruslan adlı genç, “Evet, gerçekten de pek kimseyle konuşmazdı. Ancak kesinlikle zararsız görünüyordu. Bu nedenle ona da kimse dokunmaz, baskı yapmazdı. Genel olarak hepimiz birbirimize cana yakın davranıyorduk. Birilerine takılsalar da şaka maksatlıydı. Öğretmenler İlnaz’a iyi davranıyordu, Tatarca öğretmenin ise gözdesiydi” diye konuştu.

‘Tanrı olduğumun bilincine vardım’

Galyaviev’in okula saldırısından kısa bir süre önce Telegram kanalı açarak, üzerinde ‘Tanrı’ yazan başörtülü bir fotoğrafını yayınladığı ve ‘dünyadaki herkesten kurtulmaya’ yönelik planlarını duyurduğu öğrenildi.

Saldırgan ilk sorgusunda son derece dengesiz davrandı, sürekli bağırdı ve küfür etti:

“Yaklaşık iki ay önce Tanrı olduğumun bilincine vardım. Yazın içimde bir canavar uyanmaya başladı. Her zaman herkesten nefret ederdim ve o zaman daha da fazla nefret ettim. Hiç kimse bunu bana söylemedi, bunun bilincine kendim vardım.”

Galyaviev’in yaptıklarının zihinsel bozukluk taklidi ya da gerçek bir delilik belirtisi olup olmadığını ise uzmanların çözmesi gerekecek.

Rusya Soruşturma Komitesi: 9 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı

Rusya Soruşturma Komitesi’nin verilerine göre Galyaviev’in okulda yaptığı katliamda 7’si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi çeşitli derecede yara aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, olayın tüm ayrıntılarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e aktardı.

Bu saldırı, 17 Ekim 2018’de Kırım’daki Kerç kentinde lise 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov'un düzenlediği saldırıdan sonra Rusya’da yaşanan en büyük trajedi olarak kayıtlara geçti. Kerç’teki saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı. Saldırgan intihar etmişti.

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24 Mart'ta Rusya’nın Soçi kentinde güvenlik güçleri, sosyal ağda sınıf arkadaşlarına saldırı planlarını anlatan şehirdeki liselerden birinin öğrencisini gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada patlayıcı madde, bomba parçaları, okullara yapılan saldırılar ile ilgili içerikler ve bir günlük bulundu. FSB’nin çektiği videodan anlaşıldığı üzere şüpheli, Rus sosyal medya platformu VKontakte’de yaptığı deneylerinin sonuçlarını paylaştığı, fotoğraf ve videolarını yayınladığı, aldığı yanıklardan şikayet ettiği bir topluluk oluşturmuştu.

Daha önce ise kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere iki hafta önce, Rusya’nın Penza kentinden 16 yaşında bir öğrenci hakkında, Rusya Ceza Yasasının ‘Terör eylemine hazırlık’ maddesinden dava açıldı. Soruşturma verilerine göre sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden nefret etmeye başlayan genç, herkesi av tüfeği ile vurmaya karar vermişti. Mahkeme, saldırıyı nisan ayı içinde yapmayı planlayan öğrenciyi ev hapsiyle cezalandırdı.