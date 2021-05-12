Rusya'da evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere para cezası verilmesi önerisi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Ekoloji ve Çevre Koruma Komitesi Başkanı Vladimir Burmatov ve Yasama Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, evcil hayvanları korumayı amaçlayan Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören taslağı hükümete sundu.

Burmatov, Instagram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, projeyi birlikte hazırladığımız Pavel Kraşeninnikov ile, hayvanları korumaya yönelik İdari Suçlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören taslağı hükümete sunduk" ifadelerini kullandı.

Kraşeninnikov ise açıklamasında, "Tasarının kabul edilmesi, vatandaşlar ve kuruluşların hayvanların korunmasına ilişkin yasal gerekliliklere uymalarını artıracak ve hayvanlara karşı daha insancıl ve sorumlu muamelede bulunulmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Değişiklik taslağında önerilen para cezaları şu şekilde: