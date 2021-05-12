Rus turistlerden Kuzey Kafkasya’ya yoğun ilgi

Rusya Turizmciler Birliği'nden yapılan açıklamada, Rus turistlerin Kuzey Kafkasya bölgesine yönelik seyahat talebinde büyük bir artış olduğu belirtildi.

Rusya Turizmciler Birliği Sözcüsü İrina Turina, Rus turistlerin Kuzey Kafkasya bölgesine seyahat talebinde büyük bir artış olduğunu kaydederek, özellikle Dağıstan'a yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çekti.

Rus basınına konuşan Turina, Rusların özellikle Kuzey Kafkasya bölgesine düzenlenen üç-dört günlük turları tercih ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Tur operatörleri, Kuzey Kafkasya'ya olan seyahat talebinde birkaç kat artış olduğunu bildiriyor, Hem bireysel hem de gruplar halinde seyahat eden turistler arasında Dağıstan özellikle çok popüler. Tur şirketleri, bunu iki faktöre bağlıyor: Birikmiş olan talep ve Dağıstan, İnguşetya, Osetya ve çeşitli turist kategorilerini hedefleyen diğer bölgeler hakkında farklı televizyon kanallarında gösterilen tanıtım ve reklam kampanyaları. Ayrıca, sınırların kapatılması ve Kavkasya’daki hava sıcaklığının ülkenin orta ve kuzey bölgelerine göre daha yüksek olmasının da etkisi var.”

Turina ayrıca, seyahat ve turizm hizmetlerine olan talebin arzı önemli ölçüde aştığına vurgu yaparak, “Hem oteller hem de ulaşım araçlarında büyük bir yoğunluk söz konusu, yeterli sayıda rehber yok. Kavminvodah'da sanatoryumlar ve oteller tamamen dolu, gezi programları büyük talep görüyor. Ayrıca, Hazar Denizi kıyısındaki rekreasyonun popülaritesi de giderek artıyor” dedi.

Rusya’nın, Türkiye’ye olan uçuşları koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sınırlandırmasının ardından, Rus turistlerin Kuzey Kafkasya bölgesine seyahat talebinde büyük bir artış gözleniyor. Rus turistler Kuzey Kafkasya’nın yanı sıra, ülkedeki diğer tatil bölgelerine de ilgi gösteriyor.

Level Travel’in verilerine göre, 10 gün süren mayıs tatillerinde Soçi'ye turist akışı yüzde 25, Kırım'a yüzde 42 ve Krasnodar Bölgesi'nin diğer şehirlerine üç kat arttı.