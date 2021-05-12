Mişustin: 24 milyonun üzerinde Rus vatandaşına aşı yapıldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüse karşı aşılama kampanyası çerçevesinde 24 milyonun üzerinde Rus vatandaşının ya ilk aşıyı yaptırmış ya da aşılama sürecini tamamlamış olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bir toplantıda konuşan Mişustin, geçen yılın sonunda ülkede gönüllülük temelli ücretsiz kitlesel aşılamanın başladığını hatırlattı.

Mişustin, “24 milyonun üzerinde kişi aşılama sürecinin farklı aşamalarından geçmiş durumda” dedi.

Mişustin, yıl sonuna kadar sürü bağışıklığını oluşturmaları gerektiğini ekledi.

‘Rusya biyoteknoloji alanında önde gelen güçlerden biri’

Mişustin, "Bugün ülkemiz, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen güçlerinden biri, bu alandaki sorunları yalnızca altı ülke çözüme kavuşturabiliyor. Yerli aşılarımızın her biri güvenli ve etkili. Sputnik V ciddi kontrollerden geçti, güven kazandı ve 65 ülkede tescil edildi. Aşıya muazzam bir talep var” dedi.