Puşkov, Erdoğan'ın 'tüm dünyayı İsrail'e karşı harekete geçirme niyetini' yorumladı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, 'İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını' vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi.

Telegram hesabından paylaştığı mesajda Türkiye'nin Türk gönüllüleri kitleler halinde Filistin'e gönderme kararı alacağına çok fazla ihtimal vermeyen Puşkov, bunun İsrail'le devlet düzeyinde askeri çatışma anlamına geleceğinin altını çizdi.

Filistinlilere siyasi destek vermenin ve koruma amaçlı olarak bölgeye uluslararası güçlerin gönderilmesi yönünde çağrı yapmanın başka bir şey olduğunu kaydeden Puşkov, "Ayrıca Türkiye, bölgesel güç olarak dişlerini göstermeli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrıda bulunduğu eylemleri gerçekleştirme mesajı vermelidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunmayı planladığı İsrail karşıtı karar tasarısının ABD tarafından yine bloke edileceğini belirten Puşkov, "Ancak kararlar her şeye çözüm bulmuyor. İsrail'in eylemlerinin Ankara tarafından kararlılıkla kınanması, ABD yanlısı Batı'nın daralmasında bir başka faktör. Batı uzun süredir 'bir' değil ve şimdi daha da fazla bölünüyor" diye vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, 'İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını' vurgulayarak Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtmişti.