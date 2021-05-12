Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: 10 milyon Rusya vatandaşı Kovid-19'a karşı tam aşılandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, yaklaşık 10 milyon Rusya vatandaşının Kovid-19’a karşı iki doz aşı olduğunu belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, basın mensuplarına açıklamasında, “24 milyondan fazla doz yapıldı. 14 milyondan fazla ilk doz yaptı ve yaklaşık 10 milyon iki doz aldı” ifadesini kullandı.

Bazı Avrupa ülkelerine uçuşlar yakında açılacak

Dünya genelindeki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Golikova, “Ülkelere uçuşların açılmasıyla ilgili kendi kriterlerimiz var, bu kriterlerden vazgeçmeyiz. Yabancı ülkelerden oldukça fazla başvuru geliyor, uçuşları yeniden açmayı teklif ediyorlar. Bu ülkelerdeki epidemiyolojik durumdaki gelişmelere göre açılacağız” diye konuştu.

Başvuruların bir kısmının, durumun iyiye gittiği bazı Avrupa ülkelerinden geldiğini söyleyen Golikova, bu ülkelere uçuşların yakın zamanda açılabileceğini kaydetti.

‘Rus aşılar Hint varyasyona karşı etkili’

Kovid-19 mutasyonunda 2 Hindistan varyasyonunun tespit edildiğini söyleyen Golikova, “Rus aşılar her ikisine karşı çalışıyor. Belki, alıştığımız referans varyasyona karşı olduğu kadar etkili değil, ama bilim insanlarımızın yaptığı araştırmalar koruma altında olduğumuzu kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

Golikova, Rusya’da şu ana kadar Hindistan mutasyonuna rastlanmadığını kaydetti.