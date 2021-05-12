Mişustin, Kovid-19 nedeniyle vatandaşların yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirilmesi önerisine karşı çıktı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumu istikrara kavuşturmak için sınırların kapatılması ve vatandaşların hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının doğru bir yaklaşım olmayacağını belirterek, yurtdışına seyahat imkanlarına kısıtlama getirilmesi önerisine karşı çıktı.

Parlamentoda hükümetin icraatlarıyla ilgili bilgi veren Mişustin, milletvekillerinin Kovid-19’la bağlantılı olarak Rusya vatandaşlarının yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirilmesi ve dinlenme sorunlarının yurtiçinde çözülmesi önerisine karşı çıkarak, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü kısıtlamanın doğru bir yol olmayacağını söylemek istiyorum. İnsanların, bir yerlerde dinlenmek de dahil olmak üzere, hangi nedenle gitmek isteyeceğini bilemezsiniz. Böyle bir önlem aynı zamanda rekabeti de azaltabilir. Rusya'da herkesin gitmek isteyeceği iyi, kaliteli altyapı tesisleri, oteller, turizm tesisleri yapmak gerekiyor.”

Rusya'da insanların zamanlarını kısıtlamalar nedeniyle değil, iyi olduğu için keyifle geçirdikleri birçok harika yer olduğuna vurgu yapan Mişustin, “Elbette daha iyi koşullara sahip olmak için çabalıyoruz, önümüzde yapılacak çok iş var. Amacımız, tüketicimizi kısıtlamalarla değil, kaliteyle kazanmaktır” dedi.