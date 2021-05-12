Bogdanov, Hamas’tan bir yetkili ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “21 Mayıs günü, Filistin tarafının girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki ani alevlenme ile ilgili fikirlerini dile getiren Ebu Marzuk’un, İsrail’in, Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik yasadışı eylemlerine dikkat çektiği ve Gazze’deki yerleşim alanlarının bombalanmasının kabul edilemez olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, “Rusya tarafından, şiddete bir an önce son vermenin önemi, İsrail ve Filistin topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılar dahil milliyeti ve dini ne olursa olsun sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı” dendi.