Mahkemeden Kazan saldırganına 2 ay tutuklama kararı

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan'da Sovyet İlçe Mahkemesi, savcılığın İlnaz Galyaviyev için 2 ay tutuklama talebini kabul etti. Hakim kararına, “İlnaz Renatoviç Galyaviyev’in 2 ay, yani 11 Temmuz 2021 tarihine kadar tutuklanmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Mahkeme salonundan bildiren RIA Novosti muhabiri, Galyaviev’in mahkeme kararını hiçbir tepki göstermeden susarak dinlediğini anlattı. Muhabir, mahkeme kararı okunurken Kazan saldırganının yüzünün hiçbir şekilde değişmediğini kaydetti.