Lavrov: Ortadoğu Dörtlüsü’nün toplanması en acil görev haline geldi

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki silahlı çatışmada her iki taraftan sivillerin öldüğüne dikkat çekerek, “Tek taraflı eylemler devam ediyor, oysa BM Güvenlik Konseyi de Ortadoğu Dörtlüsü defalarca tek taraflı eylemlerden uzak durulması gerektiğini dile getirmişti. Bugünkü görüşmede, bugün en acil görevin, uluslararası arabulucular Rusya, ABD, BM ve AB’nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü’nün toplanması olduğu yönünde ortak bir fikir birliğine vardık. Bunu yapmak, daha çok sayıda katılımcıyla diğer formatlarda bir araya gelmekten daha kolay” ifadesini kullandı.

“Dörtlü’nün koordinatörü olarak Genel Sekreter’e, taraflarla yapacağı bir çalışma içinde en kısa zamanda böyle bir görüşme organize etme konusunda güveniyoruz” diyen Lavrov, “Görüşmenin, dışişleri bakanları düzeyinde düzenlemenin daha doğru olacağını söyledik. Genel Sekreter’in, sahip olduğu deneyim ve diplomasi ustalığı ile bunun için gereken koşulları oluşturabileceğini umuyoruz” diye ekledi.

Guterres: Ortadoğu Dörtlüsü çalışmalarını canlandırmaya hazırız

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Dörtlü’nün çalışmalarını canlandırmaya, taraflar arasında ve sürecin diğer anahtar katılımcıları ile diyaloga yardımcı olmaya tam hazırız. Gerilimi azaltmaya ve uzun zamandır uyku halinde olan barışçıl süreci canlandırmaya yönelik atılan tüm adımlara destek veriyoruz” diye konuştu.

Barış sürecinin, sorunu çözmek için tek yol olduğu için canlandırmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Guterres, “Çatışmanın iki tarafı arasında uyum ve barışa yol açacak iki devletli bir çözüme bağlı kalmamız gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“Şu anda, bu tamamen kabul edilemez koşullarda ölen sivillerin hayatlarını korumak için geriliminin azalmasını sağlamaya çalışmalıyız” diyen Guterres, bu bağlamda, küresel ateşkes çağrısını anımsattı.