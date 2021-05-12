Telegram'ın kurucusu Durov'dan Kazan'daki okul saldırısıyla alakalı suçlamalara yanıt

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Kazan'da bir okula saldırı düzenleyen İlnaz Galyaviyev'in hesabının saldırıdan 20 dakika önce açıldığını ve 'şiddet çağrıları içerdiği' yönündeki ilk ihbar alındıktan bir saat içinde engellendiğini açıkladı.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, platformdaki hesabından, Kazan'daki okul saldırısının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Kazan saldırganının, suç işlemeden 20 dakika önce Telegram hesabını açarak saldırı düzenleyeceğine dair paylaşım yaptığını belirten Durov, "Saldırı anında hesabın tek bir katılımcısı vardı o da hesabı açan kişi. Saldırgan, terör eyleminden 15 dakika önce hesabını herkese açık yaptı, muhtemelen intihar notu olarak bırakma niyetindeydi" ifadelerini kullandı.

Hesaba ilişkin şikayetlerin, Galyaviyev gözaltına alındıktan sonra gelmeye başladığını kaydeden Durov, "Kolluk kuvvetleri bir şekilde tüm Telegram kanallarını gerçek zamanlı olarak izlemeyi başarmış olsa bile trajediyi bu denli kısa sürede önlemek için pek zamanları olmazdı, suçlu kasıtlı olarak planlarını önceden açıklamadı ve herhangi bir ayrıntı vermedi" dedi.

Suçluları, bilgisayar oyunları tasarımcılarından okul müdürlerine kadar üçüncü kişiler arasında arama girişimlerinin, 'bu korkunç olaya' verilen duygusal tepkinin sonucu olduğunu kaydeden Durov, toplumu akli dengesi bozuk insanların eylemlerinden tamamen korumanın mümkün olmadığını belirtti.

Telegram kurucusu, bu tür olayların 'cadı avı düzenlemek veya toplumu bir toplama kampına dönüştürmek için bahane teşkil etmemesi' gerektiğini de sözlerine ekledi.