Patruşev: Batılı değerlerin teşvik edilmesi, ülkede etnik gerginliği ve aşırılığı artırıyor

Rusya'nın Kuzeybatı Federal Bölgesi'nde ulusal güvenliğin güncel konularının ele alındığı toplantıda konuşan Patruşev, yabancı sivil toplum kuruluşlarının Batılı liberal değerleri teşvik etmeleri, ayrılıkçı duyguları körüklemeleri ve azınlıkların haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yanlış bilgiler yaymalarının ülkedeki etnik gerginliği ve aşırılığı artırdığını ifade etti.

Patruşev, Kuzeybatı Federal Bölgesi'nde aşırılık suçlarının sayısının 2020’de yüzde 20, Ocak-Mart 2021’de yüzde 50 arttığına dikkat çekerek, "Bu suçların önemli bir kısmı, yıkıcı yasa dışı faaliyetler yürütmeye yönelik sosyal ağlarda yapılan açık çağrıların yayılmasıyla bağlantılı" dedi.

Patruşev, aşırılık yanlısı eylemlerdeki artışın aynı zamanda vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalardan kaynaklanan yorgunluğuyla da bağlantılı olduğunu belirterek, "Bu, aynı zamanda, ağır suçlar işlemeleri de gözönüne alındığında, yabancı göçmen işçilere yönelik olumsuz tutumdan kaynaklanıyor. Bu tür duygular, saldırgan davranışları kışkırtmak ve vatandaşları yasa dışı eylemlere dahil etmek için kullanılıyor" diye konuştu.

Yabancı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin ülkedeki etnik gerginliği ve aşırılığı artırdığına vurgu yapan Patruşev, şöyle devam etti: "Yabancı sivil toplum kuruluşlarının Batılı liberal değerleri teşvik etmeleri, ayrılıkçı duyguları körüklemeleri ve azınlıkların haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yanlış bilgiler yaymaları ülkedeki etnik gerginliği ve aşırılığı artırıyor. Bu tür yıkıcı faaliyetlerin örnekleri St. Petersburg, Leningrad, Arhangelsk ve Murmansk bölgelerinde görüldü."

Patruşev ayrıca, bölgede terör nitelikli suçların sayısında yüzde 28’lik bir artış olduğunu belirterek, "Bu durum özellikle St. Petersburg'un yanı sıra, bu yılın mart ayında elektrik santrallerine yönelik terör saldırısının engellendiği Kaliningrad bölgesinde daha fazla görülüyor" ifadelerini kullandı.