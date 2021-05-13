Rus ve Fransız uçakları Karadeniz'de tekrar karşı karşıya geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının Karadeniz semalarında seyreden Fransa'ya ait iki Mirage-2000 avcı uçağı ile bir C-135 yakıt ikmal uçağına önleme yaptığını duyurdu.

Son iki gündür Karadeniz semalarında karşı karşıya gelen Rus ve Fransız uçakları, bugün aynı bölgede bir kez daha karşılaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre Rus Su-27 avcı uçağı, Karadeniz'in hava sahasında Rusya sınırlarına yaklaşan Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 jetlerine önleme yaptı.

Su-27 mürettebatının Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin vermediğini belirten merkez, Fransız uçaklarının yön değiştirmesinin ardından Su-27'nin üsse döndüğünü ifade etti.