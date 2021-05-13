Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, dünya toplumundan gizli kendi kurallarını geliştiriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin BM'ye olan desteğinin değişmez olduğunu kaydederek, Batı ülkelerinin dünya toplumunun arkasından kendi kurallarını geliştirme çabalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Dünya toplumunun büyük bir kısmının arkasından bazı kuralların geliştirilmesinin ve sonra evrensel normlar olarak diğerlere dayatılmasının kabul edilemez ve tehlikeli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Görüşmede, Rusya'nın, uluslararası politikada tek taraflı yaklaşımların kabul edilemez olduğu konusundaki duruşunu teyit ettiğini bildiren Lavrov, "Temel sorunlardan biri, bazı Batılı ülkelerin, köklü kolektif karar alma mekanizmalarını atlayarak tek taraflı yaklaşımlar teşvik etme girişimleri" ifadelerini kullandı.

Yeni kurallar getirilmesinin, BM'nin dünya meselelerindeki merkezi koordinasyon rolüne zarar verdiğinin altını çizen Rus bakan, "Rusya'nın BM'nin faaliyetlerine desteği değişmezdir" dedi.

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi yetkisi olmadan güç kullanımının ve tek taraflı ekonomik yaptırımların gayri meşru olduğunu kaydederek, BM'yi 'uluslararası hukuk sisteminin taşıyıcı konstrüksiyonu' olarak nitelendirdi.

Sorunların çözümü için her bir ülkenin sesinin duyulması gerektiğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın dış politika girişimleri BM merkezli nitelik taşıyor" değerlendirmesini yaptı.