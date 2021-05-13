Putin’den Rusya’daki Müslümanlara Ramazan Bayramı tebriği

Rusya lideri Putin’in Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı: “Kutsal Ramazan ayı sona erdi, Rusya’daki Müslümanlar uzun zamandır bekledikleri bu bayramı mutlulukla karşılıyorlar. Ramazan Bayramı asırlardır iyi işler yaparak, muhtaç olanlara ilgi göstererek kutlanıyor ve insanın kendini daha iyi yapma isteği bu bayramda adeta cisme dönüştürüyor.”

Rusya'daki Müslümanların ‘atalarının geleneklerini nesilden nesile aktararak korumakta olduklarını’ kaydeden Putin, mesajına şöyle devam etti: “Müslüman kurumlar ülkemizdeki yaşantıya aktif bir biçimde katılıyor, devlet ve toplum kurumları arasındaki işbirliğini güçlendiriyorlar. Söz konusu kurumların (pandemiden kaynaklanan) bu zor zamanlarda insanların hayatta kalması, güçlükler ile baş etmesi için yaptıkları faaliyetlerden bahsetmeden geçemem.”

Rusya’nın başkenti Moskova’daki camilerde bu sene pandemi nedeniyle toplu bayram namazı kılınmaması kararı alınmıştı.