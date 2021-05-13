Putin, yeni bireysel silahlanma düzenlemelerinin acilen hayata geçirilmesini istedi

Tataristan’daki okul saldırısını takiben Rusya Devlet Başkanı Putin, Ulusal Muhafız Birliği Şefi Zolotov’dan bireysel silahlanma ile ilgili yeni düzenlemeleri kendisine yazılı olarak acilen iletmesini istedi.

Rusya lideri Vladimir Putin, hükümet toplantısı sırasında, Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) Şefi Viktor Zolotov’a bireysel silahlanma ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri kendisine acilen yazılı olarak iletmesi talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı, böylelikle yeni düzenlemelerin yapılması için hükümet içinde ilgili görevlendirmelerin bir an önce yapılabileceğini kaydetti.

Tataristan’ın başkenti Kazan’daki bir okula salı günü düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi ardından, Rusya’da, av silahı ruhsatıyla ilgili mevzuatta değişiklikler yapılması, silah ruhsatı başvurusu yaşının ise yeniden 21’e yükseltilmesi ihtimali üstünde duruluyor.

Bunun yanında Putin, Kazan’daki trajedinin okulların güvenliği konusunda birtakım sorunların olduğunu ortaya koyduğunu belirtti ve hükümeti, okulların terör eylemlerinden korunması adına alınacak ortak güvenlik önlemleri acilen belirlemekle görevlendirdi.

Kazan’daki 175 numaralı okulda salı günü okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki İlnaz Galyaviyev’in düzenlediği silahlı saldırıda 7’si çocuk, 2’si öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda yaralanan 20 çocuk ve iki yetişkin arasında durumu kritik olanların olduğu biliniyor.

Saldırı ardından gözaltına alınan Galyaviyev’in silah ruhsatının bulunduğunu belirlenmişti.