Kremlin: Filistin sorunu ile ilgili siyasi-diplomatik çözümün alternatifi yok

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'nın ve uluslararası toplumun diğer üyelerinin yeni gerilim dalgasını azaltmak için daha ciddi çabalarına ihtiyaç olup olmadığı sorusuna yanıtında Filistin-İsrail çatışmasının tarafların, bu sorunun siyasi-diplomatik çözümünün alternatifi olmadığını anlamaları gerektiğini söyledi.

Peskov, “Asıl mesele, çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve anlaşmaları çerçevesinde siyasi ve diplomatik çözüm yollarından farklı bir alternatif olmadığının farkına varmalarıdır” diye konuştu.

'Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor'

‘Farklı ülkelerin tarafları itidale ve hızla artan sivil kayıplara yol açan eylemleri sona erdirmeye ikna etmek için çaba harcadıklarına, temaslarını kullandıklarına’ dikkat çeken Peskov, Rusya’nın da bu yönde çaba harcadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, ‘yalın çağrıların işe yaramadığı için Rusya'nın çatışmanın taraflarını etkilemeye yönelik yaklaşımlarını gözden geçirip geçiremeyeceği’ sorusuna ise, “Şu anda çatışmanın sıcak evresi sürüyor, fakat herkes elinden gelen gayreti gösteriyor” yanıtını verdi.

‘Moskova Donbass’ı Rusya’ya katmayı planlamıyor’

Peskov, Rusya yönetiminin Donbass’ı ülke topraklarına katmayı planlamadığının altını çizdi.

Bloomberg ajansının, Avrupa Birliği’nde (AB), Moskova'nın Donbass’ı entegre etmeye yönelik kademeli adımlar attığının iddia edildiği bir yazışmanın olduğuna ilişkin haberi hakkında yorum yapması istenen Peskov, “Rusya hiç kimseyi ‘yutmayı’ planlamadı ve planlamıyor, böyle bir şeyi asla yapmadı” diye konuştu.

Bloomberg’in alıntı yaptığı, AB’nin ay sonundaki zirvesinde sunulması gerektiği belirtilen mesajda, Rusya’nın eylemlerinin Donbass'ın 'fiili entegrasyonunu' hedeflediği ileri sürülüyor.

Belgede ayrıca Ukrayna-AB iş birliği ile ilgili beklentilerden ve Ukrayna’nın NATO’ya olası üyeliğinden bahsediliyor.