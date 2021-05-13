Kremlin: Biden'ın siber suçlarla mücadele ile ilgili kurallar hakkındaki sözleri olumlu bir sinyal

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Biden’ın açıklamasında siber suçlar ile mücadeleyle ilgili bir takım kuralların geliştirilmesi gerektiğini söylemesinin olumlu bir sinyal olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamasında siber suçlar ile mücadeleyle ilgili bir takım kuralların geliştirilmesi gerektiğini söylemesinin Kremlin tarafından olumlu bir sinyal olarak değerlendirildiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce böyle bir yaklaşım önerdiğini ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Vladimir Putin gerçekten de bu alanda işbirliğini gündeme getiren ve ortak kuralların geliştirilmesi için girişimde bulunan ilk kişiydi. Bu Rusya’nın oldukça eski bir girişimidir. Ne yazık ki o zamanlar Amerikan tarafından desteklenmedi" dedi.

Peskov, "Şimdi belli bir karşılıklılık tezahürü görüyoruz. Bu olumlu bir sinyal" diye konuştu.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Washington’un siber güvenlik ile ilgili uluslararası standardın oluşturulmasından yana olduğunu ve bu konuyu Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu açıklamıştı.