Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ile ilgili durum konuşuldu. Putin, Erivan ile Bakü arasındaki temasların sürdürülmesini desteklediklerini ifade etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam geç saatlerde Putin ile Paşinyan arasında Erivan’ın girişimiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Dağlık Karabağ ile ilgili durum ele alındı.

Putin, öncelikle ateşkese sıkı sıkıya uyulmasına dikkat çekerek 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli ortak açıklamaların tüm hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Putin bölgede istikrarın sağlanması için Erivan’la Bakü arasında aktif arabuluculuk çalışmalarına devam edeceklerini ve yoğun temasların sürmesini desteklediklerini teyit etti.

Paşinyan, Putin’e teşekkür ederek sorunların yalnızca barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesi için yapıcı diyaloğun sürdürülmesinden yana konuştu.

Görüşmede aynı zamanda Güney Kafkasya’daki ekonomik, ulaşım ve lojistik bağlantıların yeniden inşası konuları ele alındı.