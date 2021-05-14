İsrail’in Moskova Büyükelçisi: Rusya, Filistin’le olan krizde arabuluculuk rolü oynayabilir

Rus basınına konuşan Zvi, “Rusya elbette arabulucu olarak rol oynayabilir. Rusya’nın Filistin tarafı üzerinde büyük bir etkisi var” dedi.

Zvi açıklamalarına “Rusya Filistin’i ılımlı bir tavır sergilemeye, müzakere masasına oturup yeni kararlara hazır olmaya ikna edebilirse konuşacak bir şeyler olabilir, eski formüller üzerinden gidilirse bir yere varılamaz” sözleriyle devam etti.

ABD, Rusya ve birçok başka ülkenin İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyaloğun başlatılması üzerinde çalışmasının normal olduğunu belirten Zvi, gerginliğin tırmanması ile ilgili olarak aktif şekilde diyaloğun sürdüğünü, Rusya dışişleri bakan yardımcıları Sergey Verşinin ve Mihail Bogdanov’la görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Herkesin Ortadoğu’da istikrarın nasıl olması gerektiğine ilişkin kendi tutumu olduğunu kaydeden Zvi, “Rusya Dışişleri Bakanlığı kendi fikirlerini bize sunuyor, ben de onlara kendi fikirlerimizi iletiyorum. Her zaman hemfikir olmuyoruz, herkesin kendi görüşü var ve karşı tarafı ikna etmeye çalışıyor. Moskova tarafında füze saldırılarının sona ermesi gerektiği yönünde bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Daha tartışmalı başka meseleler hakkında da diyaloğumuz sürüyor. Diyaloğumuzun bir kısmı böyle, bu normal bir durum. İlişkilerimiz üzerinde etki edecek özel bir şey görmüyorum” dedi.