ABD Büyükelçiliği: Rus yetkililer, yabancı vatandaşları çalıştırma yasağını erteliyor

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, “Rus yetkililer, ABD diplomatik misyonunun yabancı işçi çalıştırma yasağını erteleme planını Moskova'daki ABD Büyükelçiliğine bildirdi. Buna bağlı olarak, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği 16 Temmuz'a kadar pasaport hizmetleri, yurtdışında doğum ile ilgili belgelerin düzenlenmesi ve sınırlı noter hizmetleri de dahil olmak üzere, ABD vatandaşları için normal hizmetlerini geçici olarak sürdürecek” denildi.

Acil durumlarda göçmen vizelerinin verilmesi sürecine devam edileceğine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, vizesi sona eren ABD vatandaşlarının, salgınla ilgili olarak Rus makamları tarafından belirlenen son tarih olan 15 Haziran'dan önce ülkeyi terk etmeleri veya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ofisi ile temasa geçerek oturma izni sürelerini uzatmaları gerektiği hatırlatıldı.

30 Nisan’da ABD Büyükelçiliği,12 Mayıs’tan itibaren ABD diplomatik temsilciliklerinde verilen konsolosluk hizmetlerinin sayısının azaltılacağını, özellikle diplomatik seyahat amaçlı olmayan vizeler için başvuru değerlendirmelerinin askıya alınacağını duyurmuştu. Hizmetlerdeki bu kısıtlamanın Rus hükümetinin ABD diplomatik misyonlarının kendi vatandaşı olmayanları çalıştırmasını yasaklama kararıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.