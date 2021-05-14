‘RDIF, Sputnik V aşısının Ekvador’a gönderilmesine onay verdi’

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF), Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Ekvador’a gönderilmesi için bu ülkenin Sağlık Bakanlığı’na onay verdiği belirtildi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “RDIF, Ekvador Sağlık Bakanlığı’na, talep edilen sayıda doz gönderilmesine onay verdi. Bununla ilgili 2021 Mayıs ayının üçüncü haftasında, ilgili düzenleme ve lojistik koordinasyonu başlatma amacıyla Ek Sözleşme’nin imzalanması bekleniyor” ifadesine yer verildi.

Ekvador ve Rusya arasında Sputnik V aşısı tedariki ile ilgili görüşmeler Şubat ayında başlamıştı. Ekvador Dışişleri Bakanı Luis Gallegos, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’a yazdığı mektupta, Kovid-19 aşılarının tedariki konusunda RDIF ile görüşmelere yardımcı olmasını istemişti.