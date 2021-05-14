Rus hükümeti onayladı: 'Hasım ülkeler' listesinde sadece ABD ve Çekya var

Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan 'hasım ülkeler' listesini onayladı. Listede sadece ABD ve Çekya yer aldı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova'nın hazırlık aşamasında olduğunu duyurduğu hasım ülkeler listesi, Rusya hükümeti tarafından yapılan yasal düzenlemelerin açıklandığı sitede yayınlandı.

"Rusya'ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya'daki tüzel kişilere yönelik hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin listesi onaylandı" denen belgeye göre listede yer alan ABD ve Çekya'ya 23 Nisan tarihli Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi'nde belirtilen önlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Buna göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin diplomatik temsilcilikte Rusya vatandaşlarını çalıştırma hakkı elinden alınırken Çekya ise, sadece 19 Rusya vatandaşıyla iş sözleşmesi imzalayabilecek. Bu hüküm, ABD ve Çekya'nın Rusya'daki diğer diplomatik misyonları için de geçerli olacak.