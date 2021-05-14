Şoygu, Ermeni mevkidaşıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Vagarşak Arutyunyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Sünik bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Stratejik müttefik olan ülkelerin Savunma Bakanları Şoygu ve Arutyunyan, Sünik bölgesindeki durumu istişare etti. Rus mevkidaşını Ermenistan'ın mevcut durum karşısında attığı adımlar hakkında bilgilendiren Arutyunyan, Ermeni ordusunun Azerilerin girdiği Kara Gölü de dahil tüm yerleri, askerleri ve onların destek yollarını tamamen kontrol altında aldığına dikkat çekti" dendi.

Bakanlık, Arutyunyan'ın mevcut duruma barışçıl çözüm bulunmasının önemini belirterek Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik herhangi bir tecavüzün kabul edilemez olduğunu vurguladığını aktardı.

Açıklamaya göre, ikili askeri işbirliği,ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları da ele aldı.

Bu arada Arutyunyan, Ermenistan'ı ziyaret eden Rusya Güney Askeri Bölgesi Komutanı Aleksandr Dvornikov'la Sünik bölgesindeki durumu, çözüm yollarını, Ermenistan ordusundaki reformları masaya yatırdı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğinden övgüyle söz eden taraflar, planlanan programların eksiksiz olarak hayata geçirileceğinden emin olduklarını ifade etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs'ta Azerbaycan ordusunun Sünik bölgesinin sınır kesimlerinden birinde ‘sınırların netleştirilmesi için’ birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti.