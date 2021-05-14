Rusya’nın ‘hasım ülkeler’ listesine dahil ettiği Çekya’dan tepki geldi

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Çekya’yı ‘hasım ülkeler’ listesine dahil etme kararını, sadece Prag değil, tüm Avrupa Birliği (AB) ve müttefikleri ile ilişkileri daha da kötüleştirmeye yönelik yeni bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya’nın kararını, sadece Çekya değil, genel olarak AB ve müttefikleriyle ilişkileri daha da kötüleştirmeye yönelik yeni bir adım görüyoruz. Ayrıca Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne de tamamen aykırı, özellikle de sözleşmeyi imzalayanların, diplomatik misyonların düzgün işleyişini sağlama yükümlülüğüne ve devletler arasında ayrım gözetmeme ilkesine aykırı” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın, cepheleşme yolunu seçtiğini, bunun kendine zarar verecek bir yol olduğunu savunan Çekya Dışişleri Bakanlığı, “Böyle bir tedbir, vatandaşlar arasındaki olası temasların gelişimi, turizm veya ticari ilişkilerin gelişimi üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olacak. Rusya Hükümeti’nin bu eylemi, Çekya Bakanlar Kabinesi’nin, Rusya’nın Prag Büyükelçiliği çalışan sayısını kısıtlama kararını değiştirmiyor” dedi.