Rusya, bazı ülkelere pandemi nedeniyle askıya aldığı uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya'nın koronavirüs kriz merkezinin yetkilileri, başkent Moskova ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik arasındaki uçuşların 25 Mayıs’ta başlayacağını kaydetti. Yetkililer, Moskova ile Malta’nın başkenti Valetta arasındaki uçuşların aynı tarihten itibaren haftada iki defa gerçekleştirileceğini söyledi.

Bunun yanında, Moskova’dan Meksika’nın sahil kenti Cancun’a haftada üç uçuş gerçekleştirilecek. Moskova-Lizbon uçuşları da yine haftada üç defa yapılacak.

Suudi Arabistan’a Moskova’dan yapılacak uçuşların da haftada üç defa olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.

Rusya’nın pandemi nedeniyle uçuşları durdurduğu ülkelerden biri de Türkiye. Nisan ortasından beri geçerli olan uçuş yasağı kararının süresi 1 Haziran’da dolacak. Bu tarih sonrasında Türkiye’ye uçuşların başlayıp başlamayacağı kararının yakında alınması bekleniyor.