Zaharova: Çekya, Vrbetice silah depolarındaki patlamalara ilişkin soruşturmayı objektif yürütemiyor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Çekya’da yayınlanan Mlad fronta DNES gazetesinin, Vrbetice’deki silah depolarında gerçekleşen patlamaların ardından depoların kiracı şirketi olan Imex Group’un burada büyük miktarda silahın ortadan kaybolduğunu belirlediği şeklindeki haberine ilişkin yorumda bulundu.

‘Kendi topraklarında yaşanmış bir olaya ilişkin mantıklı olay örgüsü çıkaramıyorlar’

Zaharova, “Bu olanlar öyle bir izlenim yaratıyor ki, anlaşılan, Prag, objektif bir soruşturma yürütecek durumda olmamasının yanında, kendi topraklarında gerçekleşmiş bir şeyle ilgili mantıklı bir olay örgüsü dahi ortaya çıkaramıyor” dedi.

‘Suçu Rusya’ya yüklemekten daha iyi bir şey bulamadıkları o kadar açık ki’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Prag’da tam bir kafa karışıklığı yaşandığı, suçu ‘meşhur dış düşman’ Rusya’ya yüklemekten daha iyi bir şey bulamadıkları o kadar açık ki" diye ekledi.

Prag, nisan ayında Rusya’yı, Vrbetice’deki silah depolarında 2014’te gerçekleşen patlamaların ardında olmakla suçlamıştı. Ardından 18 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Rusya da bunun karşılığında Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği’nde çalışan personelin sayısını azalttı. Ayrıca, Rusya hükümetinin dün onayladığı ‘hasım ülkeler listesinde’ Çekya’ya da yer verildi. ‘Rusya’ya karşı düşmanca eylemler içerisine giren’ ülkelere yer verilen söz konusu listede Çekya’nın dışında sadece ABD yer alıyor.