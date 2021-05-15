Rus vekil: Filistin-İsrail müzakereleri için Moskova'da platform sağlamaya hazırız

YouTube’da bir yayına konuk olan Slutskiy, Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik müzakereler için Moskova'da platform sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Slutskiy, “Ayrıca coğrafi anlamda farklı bir ‘dörtlü’, İsrail, Filistin, son zamanlarda İsrail ile diplomatik ilişkiler kuran Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arap barış girişiminin mimari olan Suudi Arabistan’ın bir araya geleceği Ortadoğu ‘dörtlüsünün’ kurulmasını öneriyoruz. Rusya, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Duması olmak üzere biz, (müzakereler için) Moskova platformu sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Rus parlamenterlerin her gün ihtilafın her iki tarafındaki meslektaşlarıyla temas halinde olduklarına dikkat çeken Slutskiy, “Ancak bu henüz hayata geçirilmemiş bir niyettir. Ortadoğu ‘dörtlüsünün en kısa zamanda toplanması için’ gerçekten adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'Duma Salı günü Açık Semalar Anlaşması’nın geçersizliğini duyuracak’

Rus vekil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik yasa tasarısını sunduğu Duma’nın söz konusu tasarıyı önümüzdeki salı günü değerlendireceğini ve anlaşmanın geçersizliğini duyuracağını sözlerine ekledi.

Slutskiy, “Salı günü bu sözleşmenin geçersizliğini duyuracağız” ifadelerini kullandı.