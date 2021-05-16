ABD’li uzman: Rusya gerekirse muazzam bir gücü harekete geçirebilir

ABD'li askeri uzman Peter Suciu, ellerinde bulunan tank sayısına göre yaptığı en güçlü devletler sıralamasında Rusya’yı birinci gösterdi.

19FortyFive sitesi için bir makale kaleme alan Suciu, tank bakımından en güçlü devletler sıralamasında Rusya’yı birinci göstererek, bu ülke hakkında ‘dünya tank lideri’ nitelendirmesinde bulundu.

Analizde, “Rusya gerekirse muazzam bir gücü harekete geçirebilir” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore’yi ikinci sırada gösteren yazar, Pyongyang’ın envanterinde yaklaşık 6 bin tankın yer aldığını vurguladı.

ABD’yi tank potansiyeli bakımından üçüncü sırada gösteren Suciu, Hindistan’ı dördüncü, Suriye’yi ise beşinci basamağa yerleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, şubat ayında yaptığı açıklamada Rusya Kara Kuvvetleri’ne yılsonuna kadar, aralarında 90’dan fazla T-72B3 ve T-72B3M tankının bulunduğu 800’ün üzerinde zırhlı aracın katılacağını duyurmuştu.