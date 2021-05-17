Lavrov: Filistin'deki sivil yapılara yönelik saldırılar kabul edilemez

Moskova'da Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı David John Francis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Filistin ve İsrail'deki sivil yapılara yönelik saldırıları kınadıklarını belirterek Rusya'nın iki ülke arasında doğrudan müzakereler organize edilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Lavrov, "Gazze Şeridi'nden konut bölgelerine yapılan saldırıları kınıyoruz, elbette Filistin topraklarındaki sivil yapıları hedef alan saldırılar da kesinlikle kabul edilemez. Bu durumun sona ermesi ve müzakerelerin başlaması için halihazırda yeterince çağrı yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Filistin ile İsrail arasındaki soruna çözüm bulunmasının artık iki ülkenin anlaşma kabiliyetine bağlı olduğunu kaydeden Lavrov, "Önceden olduğu gibi, yaşananlara kayıtsız kalmaması gereken bir uluslararası toplum bulunduğunu düşünüyoruz. Filistin sorununun çözümüne doğrudan katkı sunma yükümlülüğü bulunan Ortadoğu Dörtlüsü var, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dün toplandı. Maalesef bu durum patlak verdiğinde ABD'nin durumu istişare etmeye hazır olmadıklarını söylemesi nedeniyle birkaç gün kaybedildi. Ancak BMGK sorunu görüştü, bakış açıları dile getirildi, tüm sinyaller gönderildi, artık her şey tarafların anlaşma kabiliyetine ve iyi niyetine bağlı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın taraflar arasında anlaşma sağlanması, çok tehlikeli sıcak çatışma sürecinin sakinleştirilmesi ve doğrudan müzakerelerin en kısa sürede başlatılması için her şeyi yapacağının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, İsrail tarafının talebiyle de olmak üzere Rusya'nın kendi topraklarında İsrail-Filistin müzakerelerini organize etmek için birkaç yıldır çalışmalar yürüttüğünü ve buna hazır olduğunu ekledi.